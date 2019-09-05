فيديوجراف.. سوق عربية حرة تخرج للنور قريبا

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية، مطلع الشهر الجاري، عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت وزارة التجارة السعودية، في بيان لها، إنه تم اكتمال وثائق التصديق من قبل 3 دول عربية؛ مبينة أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ طبقاً للمادة الـ 32 من الاتفاقية؛ والتي نصت على أن تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل 3 دول عربية على الأقل.

ويوضح الفيديوجراف التالي، أبرز أهداف اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية في الخدمات والدول التي وقعت عليها والخدمات التي ستدخل حيز التنفيذ:

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