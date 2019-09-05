الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع 3.7% خلال يوليو..و55 مليار زيادة بالائتمان

>> الودائع تحت الطلب ترتفع 5 بالمائة.. والائتمان طويل الأجل يصعد بنحو 67 مليار ريال

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية، نمواً خلال شهر يوليو/ تموز 2019 بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي، بما تعادل قيمته 60.4 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الودائع؛ وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 1.679 تريليون ريال، مقابل 1.619 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت الودائع بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بـقيمتها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتراجع قيمته 12.09 مليار ريال.

نمو الودائع تحت الطلب

وجاء ارتفاع الودائع المصرفية بالمملكة خلال يوليو/ تموز 2019؛ مع ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب – تمثل 63.7 بالمائة من إجمالي الودائع خلال الشهر – بنسبة 4.9 بالمائة، أو ما يعادل 50.94 مليار ريال.

ووصلت قيمة الودائع تحت الطلب لدى "ساما" – البنك المركزي السعودي – إلى 1.07 تريليون ريال، مقابل 1.019 تريليون ريال خلال شهر يوليو/ تموز 2018.

وبالمثل، ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 0.7 بالمائة في يوليو/ تموز 2019؛ إلى 431.25 مليار ريال، مقابل 428.29 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وزادت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية - تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص – بنسبة 3.79 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي؛ إلى 178.2 مليار ريال، مقابل 171.7 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2018.

الائتمان المصرفي يرتفع 55 مليار ريال

وعلى مستوى الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بالمملكة، شهد ارتفاعاً بنحو 3.8 بالمائة خلال شهر يوليو/ تموز على أساس سنوي، بزيادة تعادل 55.07 مليار ريال؛ بدعم من ارتفاع الائتمان طويل الأجل بأكثر من 14 بالمائة.

وارتفع الائتمان المصرفي إلى 1.489 تريليون ريال، مقارنة بـقيمته البالغة 1.434 تريليون ريال في شهر يوليو/ تموز 2018.

وعلى أساس شهري، زاد الائتمان المصرفي في السعودية 0.8 بالمائة مقارنة بـقيمته في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2019، الذي بلغ خلاله 1.477 تريليون ريال، بزيادة 12.1 مليار ريال؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي في المملكة خلال يوليو/ تموز على أساس سنوي؛ نتيجة النمو الملحوظ بقيمة الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات - بنسبة 14.1 بالمائة، بزيادة تعادل 66.98 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان طويل الأجل إلى 541.43 مليار ريال، مقارنة بــ 474.46 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز 2018.

وبلغت قيمة الائتمان قصير الأجل - أقل من سنة – 721.77 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2019، مقارنة بـمستواه البالغ 721.25 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة طفيفة 0.07 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع حجم الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 5.2 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 12.43 مليار ريال.

وهبطت قيمة الائتمان متوسط الأجل من 238.39 مليار ريال في يوليو/ تموز 2018، إلى 225.96 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الجاري.

وسجلت نسبة الائتمان المصرفي للودائع 88.7 بالمائة خلال شهر يوليو/ تموز 2019.

وسجل الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بالمملكة ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ بدعم مباشر من ارتفاع قيمة الائتمان طويل الأجل بأكثر من 100 مليار ريال.

وخلال الربع الأول من عام 2019، سجلت الودائع المصرفية بالمملكة ارتفاعاً بنحو 1.7 بالمائة، وبزيادة قيمتها 27.89 مليار ريال، وزاد الائتمان المصرفي 3.6 بالمائة، وبما يعادل 49.59 مليار ريال.

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