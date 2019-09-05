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موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية

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موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية

موسكو - سبوتنيك. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرامولوتوف، بأنه من الممكن إثارة قضية الضربات الأمريكية على إدلب السورية خلال المشاورات الروسية الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب في 9 أيلول/سبتمبر، في فيينا، فقط في السياق العام لموضوع المفاوضات، ولكنها لا تظهر على جدول الأعمال بشكل منفصل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "ستعقد المشاورات بالفعل. إذا قمنا بتحليل الوضع كما هو في سوريا، فهذا سؤال خاص صغير جدًا. إنه ليس على جدول الأعمال. هناك العديد من الأسئلة"، مضيفا أن "مثل هذه الموضوعات لابد وأن تثار خلال آلية فض النزاع، الموجودة في سوريا...".

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