أخبار عاجلة

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لحماية "الأم الحاضنة"… القضاء السعودي يلزم الآباء بدفع 122 مليون ريال 

Google+ Print

قالت صحيفة "عكاظ" ، اليوم الخميس 5 سبتمبر / أيلول، إن دوائر ومحاكم التنفيذ ألزمت 10937 شخصا، بدفع أكثر من 122 مليون ریال نفقة أبنائهم، خلال العام الهجري الماضي.

© REUTERS / Faisal Nasser

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية توعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، مشيرة إلى أن جميع الطلبات تستند إلى أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، إن مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ3893  طلبا بقيمة 40 مليون ریال، والرياض بـ2664 طلبا بقيمة 6.39 مليون ریال، بينما يوجد في المنطقة الشرقية 1775 طلبا لاستعادة نحو 9.15 مليون ریال، والمدينة المنورة 792 طلبا بقيمة 6 ملايين ریال.

وتأتي منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلبا بقيمة 4.4 مليون ریال، وعسير 368 طلبا بقيمة 4.5 مليون ریال، وتبوك بـ284 طلبا بقيمة 7.1 مليون ریال، في حين يوجد في جازان 278 طلبا بقيمة 4 ملايين ریال، والجوف بـ159ً طلبا بقيمة مليوني ریال.

وفي منطقة حائل سجلت محاكم ودوائر التنفيذ 138طلبا بقيمة 684 ألف ریال، ثم الباحة بـ67 طلبا بقيمة 9.1 مليون ریال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ریال، وتأتي نجران في المرتبة الأخيرة بـ 30 طلبا بقيمة 146 ألف ریال.

وأصدرت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، جملة من القرارات، واتخذت إجراءات، تدعم الأم الحاضنة، بهدف حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، التي تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وتتخذ وزارة العدل السعودية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة، ووجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال، المقررة شرعا، وفقا لنظام حماية الطفل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين