إسرائيل: مقطع "حزب الله" باستهداف الآلية هدفه رفع المعنويات

جي بي سي نيوز :- قال الجيش الإسرائيلي إن المقطع المصور الذي عرضه "حزب الله" اللبناني، الإثنين، لما قال إنه استهداف لآلية عسكرية إسرائيلية، "محاولة لرفع معنويات عناصره، بعدما فشلوا بتحقيق هدفهم".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، : "هذا التوثيق والذي أعد كمحاولة لرفع معنويات عناصر حزب الله بعد أن فشلوا بتحقيق هدفهم وقتل جنود من جيش الدفاع، يرفع إشارة تحذير لخطر معروف لكنه أصبح علنًا وهو ضرب الاستقرار اللبناني".

وأضاف: "أطلعنا حزب الله بتوثيق أراد منه أن يظهر نجاح ما أسماه رده وإذا به يوقع نفسه - إما جهلًا وإما عمدًا - كتحديًا لسيادة الدولة اللبنانية التي يستبيحها".

وزعم أدرعي أن "ما بثهُ حزب إيران يظهر تباهيه وافتخاره بخرق القرار الدولي 1701 الذي يحظر عليه استخدام أو حيازة سلاح في الجنوب اللبناني".

وأظهر المقطع الذي بثته قناة المنار التابعة لحزب الله، أحد الأفراد يقوم بإطلاق صاروخ موجه تجاه عربة عسكرية كانت تتحرك بعيدًا، ورصد المقطع استهداف الصاروخ للعربة.

والأحد، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها.

لكن الجيش الإسرائيلي نفى في بيان رسمي وجود قتلى أو مصابين إثر تدمير الآلية العسكرية.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروا الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع,وفق الاناضول .

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.