الأسهم الصينية ترتفع 1%وسط الاتجاه لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن 

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الخميس بنحو 1 بالمائة، بعد الاتفاق مع واشنطن على استئناف المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أنها تواصلت هاتفياً مع وزير التجارة الأمريكي واتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل في واشنطن.

وأكدت وزارة التجارة الصينية على أنه سيتم عقد مشاورات في منتصف سبتمبر/آيلول الجاري من أجل الإعداد للمحادثات.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 1 بالمائة إلى 2985.9 نقطة.

كما زاد مؤشر "سي.إس.أي300" بنسبة 1 بالمائة مُسجلاً 3,925.3 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 7.1465 يوان.

وكانت الولايات المتحدة بدأت في الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية.