أخبار عاجلة

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الصينية ترتفع 1%وسط الاتجاه لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن 

Google+ Print
الأسهم الصينية ترتفع 1%وسط الاتجاه لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن  الأسهم الصينية ترتفع 1%وسط الاتجاه لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن 

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الخميس بنحو 1 بالمائة، بعد الاتفاق مع واشنطن على استئناف المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أنها تواصلت هاتفياً مع وزير التجارة الأمريكي واتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل في واشنطن.

وأكدت وزارة التجارة الصينية على أنه سيتم عقد مشاورات في منتصف سبتمبر/آيلول الجاري من أجل الإعداد للمحادثات.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 1 بالمائة إلى 2985.9 نقطة.

كما زاد مؤشر "سي.إس.أي300" بنسبة 1 بالمائة مُسجلاً 3,925.3 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 7.1465 يوان.

وكانت الولايات المتحدة بدأت في الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان