شركة أبحاث توصي بشراء سهمين بقطاع الرعاية الصحية السعودي

الرياض ـ مباشر: أوصت بلتون المالية بالشراء لسهمين، ضمن قطاع الرعاية الصحية السعودي، و"الاحتفاظ"، بثلاثة أسهم أخرى.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، إنها توصي بشراء المواساة والمستشفى السعودي الألماني، بينما توصي بالاحتفاظ بأسهم رعاية و دلة والحمادي.

وأشارت إلى أنها تنظر بصورة إيجابية لقطاع الرعاية الصحية السعودي، في ضوء الاتجاهات الحالية لتعافي السوق، والطبيعة الجغرافية المواتية للسعودية، (من حيث النمو السريع لعدد السكان بنحو 2.2 بالمائة سنوياً، فضلاً عن الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص.

وتابعت: "على مستوى الشركات، نتوقع أن تشهد إيراداتها نموا مما سينعكس في نمو أرباحها ويرجع في الأساس إلى زيادات الطاقه الاستيعابية".

وقالت إنها تضع "المواساة" على رأس الأسهم المفضلة لديها، نظراً لقوة مؤشراتها الأساسية، إلى جانب مضاعف ربحية جيد بنحو 19.1 مرة متوقع لعام 2020.

أما ثاني الأسهم المفضلة، فهو سهم "المستشفى السعودي الألماني، وذلك بناءً على التقييم الجذاب الذي يوفر أعلى نسبة ارتفاع محتمل بنحو 35 بالمائة؛ وأرخص سعر سهم مع أقل معدل السعر إلى النمو في الأرباح في 2020 مقابل نظرائها.

وأشارت بلتون المالية، إلى أن قطاع الرعاية الصحية السعودي، يستعيد الوتيرة الطبيعية لنموه بعد المتغيرات الصعبة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين.

وتوقعت أن يشهد القطاع مرحلة من التعافي بعد فترة الانكماش التي شهدها السوق نتيجة خروج المغتربين وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت إنه من المتوقع أن يسجل القطاع نموا بنحو 11 بالمائة خلال الفترة من 2019-2024، نتيجة عدة عوامل، أبرزها إضافة 2.2 مليون مواطن سعودي إلى برنامج التأمين الصحي التعاوني خلال الفترة القادمة.

وتوقعت "بلتون" أن ينعكس نمو الإيرادات في نمو أقوى لأرباح القطاع، مع نمو سنوي مركب متوقع للأرباح من الأعمال الرئيسية بنحو 19 بالمائة.

كما توقعت ارتفاع الهوامش خلال الفترة من 2019-2014، وأن تشهد المستشفى السعودي الألماني أعلى نسبة بزيادة بالهوامش، تليها دلة والحمادي والمواساة، بينما تسجل رعاية أقل زيادة في الهوامش.

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