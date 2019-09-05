أخبار عاجلة

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

750 ألف ريال تعويض لسجين سعودي ثبتت براءته

Google+ Print

وذكرت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن "المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكما يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية، ثبت لاحقا أنه بريء منها، وصدر حكم نهائي اكتسب القطعية".

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

وكان المواطن قد حرك دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته، وشددت المحكمة في صك الحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قدرت حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3، كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.

يذكر أن المواطن كان قد طالب في دعواه بتعويض يبلغ 5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة