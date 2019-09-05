أخبار عاجلة

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تباطؤ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني

Google+ Print
تباطؤ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن بأقل من التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي في سويسرا زاد بنحو 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 0.4 بالمائة في الربع الأول من 2019.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن سويسرا سيسجل نمواً 0.2 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن نمو الطلب المحلي والأجنبي كان ضعيفاً، "مثل الدول الأوروبية الأخرى".

كما أن الاستثمارات في المعدات سجلت تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام.

وأكدت السويسرية على أن الاستثمار في الآلات انخفض مجدداً بشكل عام، "حيث أن بيئة عدم اليقين تثبط نشاط استثمارات الشركات".

وزادت الصادرات السويسرية بنحو 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 0.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9825 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

اليوم - اليوم يناقش الأثار الجانبية لإنشاء 4 مناطق تكنولوجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية

اليوم - اليوم يناقش الأثار الجانبية لإنشاء 4 مناطق تكنولوجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية