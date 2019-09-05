تباطؤ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن بأقل من التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي في سويسرا زاد بنحو 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 0.4 بالمائة في الربع الأول من 2019.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن اقتصاد سويسرا سيسجل نمواً 0.2 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن نمو الطلب المحلي والأجنبي كان ضعيفاً، "مثل الدول الأوروبية الأخرى".

كما أن الاستثمارات في المعدات سجلت تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام.

وأكدت الحكومة السويسرية على أن الاستثمار في الآلات انخفض مجدداً بشكل عام، "حيث أن بيئة عدم اليقين تثبط نشاط استثمارات الشركات".

وزادت الصادرات السويسرية بنحو 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 0.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9825 فرنك.