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"تداول": صفقة خاصة على "الرياض" بأعلى من سعر التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "الرياض" بأعلى من سعر التداول "تداول": صفقة خاصة على "الرياض" بأعلى من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم بنك الرياض، بأعلى من سعر تداول السهم خلال الجلسة

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة نحو 5.55 مليون ريال، من خلال 515.35 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 25.75 ريال.

وتم تداول السهم بجلسة الخميس، بين مستويات 25.05 ريال، و24.60 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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