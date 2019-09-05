الشؤون البلدية بالسعودية توقع عقوداً استثمارية بـ1.6 مليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن توقيع عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن توقيع تلك الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في اجمالي الناتج المحلي.

وتابع البيان، أن الأنشطة التي تم إبرام عقود عليها قد تنوعت؛ حيث وقعت أمانة الشرقية عقدين للاستثمار مواقف السيارات تتضمن انشاء 20 الف موقف ذكي موزعة مابين مواقف على الطريق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار.

كما تم توقيع أربعة عقود لمواقع لوحات إعلانية في أمانتي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وستضمن هذه العقود اضافة أكثر من 300 لوحة متنوعة، والتي تشمل عدد من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع عقد لترميم وتشغيل مجمعات تجارية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بما يمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي.

من جهته قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القطاع البلدي مستمر في سعيه لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لكافة شرائح القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

وأضاف القصبي أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، وتم طرح مازيد عن 4500 فرصة من خلال البوابة منذ اطلاقها، وتمكن البوابة أكبر شريحة من القطاع الخاص من الوصول لهذه الفرص في بيئة ذات شفافية عالية تمنح الجميع فرص متساوية للمنافسة.

ترشيحات:

لجنة شركات التأمين السعودية: تأخر الاندماجات قرار داخلي للشركات

إنفوجرافيك: 72% نسبة رضا المسافرين بـ4 مطارات سعودية في أغسطس

الرميان: "سأعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية لطرح أرامكو"

السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم

العمل السعودية توقع مذكرة لتوطين 1400 وظيفة بمجال تشغيل المطارات

إنفوجرافيك.. 18 مليون مركبة تعبر مداخل السعودية في أغسطس