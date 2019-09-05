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انخفاض طلبات المصانع بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

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انخفاض طلبات المصانع بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو انخفاض طلبات المصانع بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

مباشر: تراجعت طلبات المصانع في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الخميس أن طلبات المصانع في ألمانيا انخفضت بنحو 2.7 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، ومقابل ارتفاع بنسبة 2,7 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى طلبات المصانع لدى أكبر أوروبي ستتراجع بنحو 1.5 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة من المشترين الأجانب هي التي قادت التراجع وسط انخفاضها بنحو 6.7 بالمائة، على أساس شهري.

أما الطلبات المحلية فتراجعت بنسبة 0.5 بالمائة، فيما زادت الطلبات من منطقة اليورو بنحو 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جربنتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1038 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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