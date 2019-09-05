مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

الرياض – مباشر: طرحت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، مناقصتها الرابعة لهذام العام لاستيراد القمح.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب في بيان لها، اليوم الخميس، إنها ترغب استيراد 595 ألف طن قمح بالمناقصة الرابعة لـ2019؛ للتوريد خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019- يناير/ كانون الثاني 2020.

وأضافت المؤسسة، أنه سيتم توريد الدفعة عبر 10 بواخر؛ موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وقال محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام، بشراء 730 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

ترشيحات:

الرميان: "سأعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية لطرح أرامكو"

السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم

الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

وفد رسمي يضم 50 شركة صينية يبحث الاستثمار بالسعودية

السعودية تبحث مع الصين سلامة المنتجات وحماية المستهل