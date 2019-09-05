انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: هبط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ترقب إعلان بيانات اقتصادية، ووسط تطورات تجارية إيجابية.

وأعلنت الصين اليوم أن منتصف الشهر الجاري سيشهد الإعداد لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، والمقرر عقدها في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1042 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 106.51 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1.2244 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 مُسجلة 0.9823 فرنك.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.398.

وعلى صعيد تطورات البريكست صوت البرلمان البريطاني أمس لصالح تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه سينفذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، وبيانات مؤشر "إي.إس.إم" للإنتاج غير الصناعي وطلبيات المصانع وإعانة البطالة في الولايات المتحدة.