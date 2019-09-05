"البنوك" يقود سوق الأسهم السعودية لمكاسب 0.7% بالمستهل

الرياض ـ مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بشكل ملحوظ، في مستهل جلسة اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، في ظل أداء إيجابي لقطاعاته الكبرى، بقيادة البنوك.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي"، ارتفاعاً نسبته 0.7 بالمائة بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، مضيفاً 56.53 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,114.92 نقطة.

وفي المقابل، تراجع السوق الموازي "نمو" نحو 2.38 بالمائة، بخسائر بلغت 94.53 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,883.18 نقطة.

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 29.84 مليون سهم، بلغت قيمتها 674.26 مليون ريال من خلال 22.85 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع البنوك، الذي صعد 1.2 بالمائة، وارتفع قطاع الاتصالات 0.51 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 0.22 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على قطاعي الإعلام والمرافق العامة، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.08 بالمائة و0.02 بالمائة لكل منهما على التوالي.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "الأهلي للتكافل" الأسهم الرابحة بالسوق الرسمي، بارتفاع نسبته 3.67 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "أليانز"، الذي هبط 2.17 بالمائة.

وجاء "ثوب الأصيل" وحيداً باللون الأحمر، بتراجع نسبته 4.94 بالمائة، ليهبط بالسوق الموازي، ولم يشهد السوق أية مكاسب.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي، باللون الأخضر، بنهاية جلسة أمس الأربعاء، وسط مكاسب شبه جماعية للقطاعات بقيادة الاتصالات والبنوك، ليسجل أعلى مكاسبه بنحو 3 أشهر.

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