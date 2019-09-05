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الصين والولايات المتحدة يتفقان على عقد محادثات تجارية في أكتوبر

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الصين والولايات المتحدة يتفقان على عقد محادثات تجارية في أكتوبر الصين والولايات المتحدة يتفقان على عقد محادثات تجارية في أكتوبر

مباشر: أعلنت وزارة التجارة في الصين أن هناك محادثات هاتفية تمت مع الولايات المتحدة تم الاتفاق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت وزارة التجارة في الصين اليوم الخميس إن المحادثات تمت في صباح اليوم بين لو هو كبير المفاوضين التجاريين في الصين، وويلبر روس وزير التجارة الأمريكي.

وأكد الجانب الصيني على أن الجولة المقبلة ستتم في واشنطن في بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد مشاورات في منتصف سبتمبر/آيلول الجاري من أجل الإعداد للمحادثات.

وتابع بيان الوزارة: "كلا الجانبين وافقا على أنهم يجب أن يعملو سوياً ويتخذوا إجراءات عملية من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات".

وبدأت الولايات المتحدة في الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية.

وبعد يوم من تفعيل التعريفات الأمريكية أقامت الصين دعوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية.

مباشر (اقتصاد)

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