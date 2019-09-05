هدف": إيداع دعم الباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أغسطس

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الدعم المخصص للباحثين عن عمل من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن شهر أغسطس/ آب.

وقال (هدف)، في بيان له اليوم الخميس، إنه تم إيداع أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة؛ من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل.

وكشف أن عدد المستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل بلغ 156.62 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140.05 ألف مستفيد ومستفيدة.

كما أوضح أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو/ تموز، بلغ 4.39 ألف مستفيد ومستفيدة منهم 2.32 ألف من الإناث و2.06 ألف من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

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