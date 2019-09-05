أخبار عاجلة

نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - دراسة: قلة الاستمتاع بالموسيقى مرتبط بانفصال روابط في المخ

  • DMC
  • 48
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة

8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة

الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة

برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة

مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية

مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية