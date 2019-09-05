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صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية

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صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية صعود الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية وسياسية إيجابية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 385.7 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة عند 5578.2 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 7324 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة عند 12115.8 نقطة.

وقادت أسهم شركات السيارات المكاسب عند المستهل فارتفعت بنحو 1.5 بالمائة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1029 دولار.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أن المفاوضين لديها ومن الولايات المتحدة عقدا محادثة هاتفية اليوم واتفقا على الالتقاء في بداية الشهر المقبل لإجراء جولة جديدة من المباحثات. 

وعلى صعيد تطورات البريكست، وافق أمس 327 صوتاً في البرلمان البريطاني مقابل 299 صوتاً معارضاً على عدم إتمام البريكست دون اتفاق.

وبعد اعتماده من مجلس العموم، فإن مشروع القانون الذي يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يذهب الآن إلى مجلس اللوردات.

وتمكنت إيطاليا من إنهاء الاضطرابات السياسية التي عاشتها مؤخراً، بعدما كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن مجلس وزرائه الجديد أمس، وذلك عبر توحيد تحالف بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي يسار الوسط.

مباشر (اقتصاد)

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