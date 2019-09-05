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لجنة شركات التأمين السعودية: تأخر الاندماجات قرار داخلي للشركات

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لجنة شركات التأمين السعودية: تأخر الاندماجات قرار داخلي للشركات لجنة شركات التأمين السعودية: تأخر الاندماجات قرار داخلي للشركات

الرياض ـ مباشر: أفاد المتحدث باسم لجنة شركات التأمين ، بأن تأخير عمليات الاندماج بين الشركات هو نتيجة قرارات داخلية من مجالس إداراتهم.

وأضاف عادل العيسى عبر لقاء مع CNBC عربية، أن اللجنة تشجع على أن تكون عمليات الاندماج ضمن أكثر من شركتين ما سيعطي كياناً أقوى وأكبر.

وأشار إلى أن المنافسة الشديدة بين الشركات والتأمينات الإلزامية من أبرز تحديات السوق.

وأعلن عدد من شركات التأمين المدرجة بسوق الأسهم السعودية، عن دراسة الاندماج مع شركات أخرى، ولم يتم الإعلان عن اكتمال عمليات اندماج بالقطاع حتى الآن.

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