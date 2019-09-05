ارتفاع "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في شهر بالختام 

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في شهر بختام تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية إيجابية.

وفي نهاية الجلسة صعد مؤشر "نيكي" بنحو 2.1 بالمائة عند 21085.9 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة 2 أغسطس/آب الماضي.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 1.8 بالمائة مُسجلاً 1,534.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الين أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 106.49 ين.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين أنها والولايات المتحدة وافقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في بداية الشهر المقبل.

وزاد الطلب على أسهم قطاعات الشركات الدورية، مع تحقيق قطاعي تصنيع الآلات الدقيقة والمواصلات البحرية أكبر المكاسب بنحو 3.7 بالمائة.

كما ارتفع سهم "هيتاشي" بنحو 5.1 بالمائة، فيما زاد سهم "شين إيستو كيميكال" بنسبة 4.7 بالمائة.