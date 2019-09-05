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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تصريحات تجارية إيجابية

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تصريحات تجارية إيجابية أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تصريحات تجارية إيجابية

مباشر: هبطت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 6 دولارات مع تصريحات تجارية إيجابية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وصرحت وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجاري لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6.60 دولار عند 1554.10 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 1545.36 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1557 دولار للأوقية أمس وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.506.

ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن خلال فترات التوترات التجارية، وانتشار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكشف أمس تقرير "البيج بوك" الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة معتدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

وأوضح التقرير أن غالبية المناطق لا تزال متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، وبيانات مؤشر "إي.إس.إم" للإنتاج غير الصناعي وطلبيات المصانع وإعانة البطالة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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