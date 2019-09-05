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انخفاض أسعار النفط في ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

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انخفاض أسعار النفط في ترقب بيانات المخزونات الأمريكية انخفاض أسعار النفط في ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: هبطت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الإفصاح عن بيانات المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.3 بالمائة إلى 60.54 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 56.01 دولار للبرميل.

ومع ذلك فأن الخام الأمريكي كان سجل أمس أكبر مكاسب يومية عند التسوية منذ جلسة 10 يوليو/تموز الماضي ليرتفع بنحو 4.3 بالمائة.

وجاء ارتفاع أسعار النفط أمس بعد إعلان بيانات إيجابية في الصين، حيث ارتفع نشاط الخدمات للقطاع الخاص هناك بأكبر وتيرة في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات والإنتاج النفطي عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس ارتفاع المخزونات بمقدار 401 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب عند 429.1 مليون برميل.

مباشر (اقتصاد)

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