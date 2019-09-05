إنفوجرافيك: 72% نسبة رضا المسافرين بـ4 مطارات سعودية في أغسطس

الرياض ـ مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن إحصائية شهر أغسطس / آب الماضي، لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في 4 مطارات.

وكشفت الإحصائية، تراجع نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بمطارات الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي، بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة، مقارنة بالشهر السابق.

وبينت أن مستوى الرضا انخفضت إلى نحو 72 بالمائة، في شهر أغسطس / آب الماضي، مقابل حوالي 73 بالمائة، خلال شهر يوليو / تموز.

وسجلت نسبة رضا المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض 74 بالمائة، فيما بلغت النسبة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة نحو 59 بالمائ، وكانت النسبة في حدود 75 بالمائة و76 بالمائة لمطاري الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة، على التوالي.

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