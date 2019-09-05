أحد كبار المساهمين بـ"سلامة للتأمين" يطلب عزل أعضاء مجلس إدارة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، عن تسلمها خطاباً من أحد كبار المساهمين، والذي يملك أكثر من 5 بالمائة، من رأسمال الشركة، يطلب فيه عقد اجتماع جمعية عامة عادية، للتصويت على عدد من أعضاء من مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الطلب يتضمن عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة، هم: "حسين حسن بياري ـ لؤي حمزة بصراوي ـ أحمد علي الشتيفي ـ أحمد طارق مراد".

وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد اجتماع الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأعلنت الشركة، مؤخراً عن استمرار عضو مجلس الإدارة، حسين حسن بياري بعضوية المجلس، بعد تقدم مجموعة الفردوس، رسمياً بطلب إلغاء جميع وثائق التأمين المبرمة مع الشركة بشكل فوري.

ورفضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، في يوليو / تموز الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء 3 بنود.

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