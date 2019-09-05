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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (إعلان تذكيري)

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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (إعلان تذكيري) إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (إعلان تذكيري)
بند توضيح تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية (تداول) 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-12-03 الموافق 2019-08-04 تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-12-24 الموافق 2019-08-25 عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 14/09/2019) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات. الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة توصية مجلس الإدارة إشتملت فقط على تخفيض راس المال التصويت على بنود الجمعية تود الشركة الإشارة إلى ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية أو التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية

مباشر (اقتصاد)

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