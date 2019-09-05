اعلان شركة أسمنت تبوك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). التقدم بطلباتهم ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 16-1-1441
الموافق 15-9-2019م وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء تاريخ 16-2-1441 الموافق 15-10-2019م ويجب أن يكون طلب الترشيح مستوفياً لشروط الترشيح.نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1441-06-01 الموافق 2020-01-26 تاريخ نهاية الدورة 1444-07-03 الموافق 2023-01-25 عدد الاعضاء 7 تاريخ فتح باب الترشح 1441-01-16 الموافق 2019-09-15 تاريخ انتهاء باب الترشح 1441-02-16 الموافق 2019-10-15 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:
شركة أسمنت تبوك – ادارة علاقة المستثمرين
ص ب 122 ـ ضباء الشمال 71911
هاتف/ 0144324100 تحويله 2009 - 2777
فاكس/ 0144324342 – 0144324111
جوال / 0535450400
كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني:
tcc.tadawul@tcc-sa.comشروط الترشح مرفق معايير الترشح الملفات الملحقة