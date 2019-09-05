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اعلان شركة أسمنت تبوك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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اعلان شركة أسمنت تبوك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة اعلان شركة أسمنت تبوك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
بند توضيح مقدمة يسر شركة أسمنت تبوك أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية وسوف يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً وذلك بعد الانتهاء من الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). التقدم بطلباتهم ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 16-1-1441

الموافق 15-9-2019م وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء تاريخ 16-2-1441 الموافق 15-10-2019م ويجب أن يكون طلب الترشيح مستوفياً لشروط الترشيح.

نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1441-06-01 الموافق 2020-01-26 تاريخ نهاية الدورة 1444-07-03 الموافق 2023-01-25 عدد الاعضاء 7 تاريخ فتح باب الترشح 1441-01-16 الموافق 2019-09-15 تاريخ انتهاء باب الترشح 1441-02-16 الموافق 2019-10-15 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:

شركة أسمنت تبوك – ادارة علاقة المستثمرين

ص ب 122 ـ ضباء الشمال 71911

هاتف/ 0144324100 تحويله 2009 - 2777

فاكس/ 0144324342 – 0144324111

جوال / 0535450400

كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني:

tcc.tadawul@tcc-sa.com

شروط الترشح مرفق معايير الترشح down-pdf-ico.png الملفات الملحقة down-pdf-ico.png  down-pdf-ico.png  down-pdf-ico.png  

مباشر (اقتصاد)

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