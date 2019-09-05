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"التنمية": ضبط 200 متسول في عمان في شهر واحد

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"التنمية": ضبط 200 متسول في عمان في شهر واحد "التنمية": ضبط 200 متسول في عمان في شهر واحد

جي بي سي نيوز:- ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية 200 متسول من البالغين والأحداث، في عمان خلال شهر آب.
وقال مدير مديرية مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب لـ (بترا)، ان عدد البالغين من المضبوطين 56 من الذكور و66 أنثى، وعدد المضبوطين من فئة الأحداث 52 ذكورا و 26 أنثى، مضيفاً ان التسول يتخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج عطف المواطنين والحصول على المال.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة في الحد من التسول والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع.
من جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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