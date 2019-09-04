وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

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وأكد المتحدث باسم الأسرة لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن وفاة عبد الله مرسي حدثت بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، الاثنين 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

كانت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في مصر، قد أيدت السبت 13 يونيو/ حزيران 2015، حكما بحبس عبد الله نجل الرئيس السابق محمد مرسي لمدة عام لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش، وأيدت المحكمة أيضا الحكم على صديق لابن مرسي في نفس القضية.

وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن الحكم بحبس عبدالله محمد مرسي وصديقه لمدة عام وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه صار نهائيا وباتا بحكم محكمة النقض اليوم.

وأنهى نجل مرسي فترة عقوبته وأفرج عنه بعدها.