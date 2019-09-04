أخبار عاجلة

عمرو أديب: العلاقات المصرية الكويتية أقوى من أن يدمرها الإخوان بـ"تويتات" -
شباب الإخوان يطلبون العفو ويستغيثون بشيخ الأزهر.. وعمرو أديب: دموع التماسيح لن تنطلي علينا -
الإحتلال يمنع دخول أكثر من 150 درزيا للأردن -
نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول مصري يرتدي زي عمال النظافة ويشارك في تجميل الشارع (صور)

Google+ Print
مسؤول مصري يرتدي زي عمال النظافة ويشارك في تجميل الشارع (صور) مسؤول مصري يرتدي زي عمال النظافة ويشارك في تجميل الشارع (صور)

وتأتي مشاركة المحافظ أعمال عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة.

وشارك في الحملة الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وعدد من أهالي المنطقة.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، استمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة الملاحة 1 حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع ، وتركيب الانترلوك، وزراعة النخيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.

وكلف المحافظ، بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية

نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية