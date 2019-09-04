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السعودية تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذر المواطنين من التواجد بمساره

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السعودية تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذر المواطنين من التواجد بمساره السعودية تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذر المواطنين من التواجد بمساره

الرياض - مباشر: دعت سفارة مملكة في واشنطن المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأميركية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار "دوريان".

وأكدت السفارة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وألمحت، إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء.

كما أشارت السفارة، إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.

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