الزراعة الروسية والطاقة السعودية يبحثان تعزيز العلاقات التجارية..غداً

الرياض - مباشر: أفادت وزارة الزراعية الروسية أنها ستبحث تطوير العلاقات مع وزير الطاقة السعودي، غداً الخميس.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، إن الوزير ديمتري باتروشيف، ووزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، سيناقشان تطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة الزراعية، في اجتماع مقرر له غداً الخميس، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابعت الوزارة، أن الفالج وباتروشيف سيجتمعان في إطار زيارة الأخير للسعودية يوم الأربعاء.

وألمح دمتري باتروشيف، في وقت سابق من اليوم، أن التبادل الزراعي بين البلدين احتل في العام الماضي نصف التبادل التجاري، وبلغ نحو ما يقارب 500 مليون دولار.

وصرح باتروشيف، بأنه يقترح وضع برنامج مشترك لزيادة صادرات المنتجات الغذائية الروسية إلى السعودية بحيث تتجاوز صادرات المنتجات الزراعية الروسية ملياري دولار بحلول 2024.

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