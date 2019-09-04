جلسة مشتركة للأعيان والنواب لحسم الخلاف حول قانون الضمان

جي بي سي نيوز:- رفض مجلس الأعيان للمرة الثانية الفقرة التي اضافها النواب لمعدل قانون الضمان الاجتماعي والتي تتيح شمول اعضاء مجلس الامة بمظلة الضمان الاجتماعي. وأصر الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على موقفه من الفقرة (هـ) المضافة من النواب للمادة 4 من القانون الاصلي، ما يعني عقد جلسة مشتركة تحسم الخلاف بين المجلسين استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور. وكان امين عام المجلس علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة طلال ابو غزالة من عضوية مجلس الاعيان اعتبارا من الثامن عشر من آب الماضي. --(بترا)