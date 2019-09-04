الجيش الليبي يعرض صورا لعملية إسقاط طائرات تجسس تابعة لحكومة الوفاق... فيديو

ويظهر المطقع 3 طائرات تجسس، حيث تم إسقاط طائرتين بعد إطلاق النار وإصابتهما مباشرة، فيما تم إسقاط الثالثة بعد أن تعاملت معها سرية الدعم الإلكتروني واستطاعت التشويش عليها وإنزالها دون أضرار.

وبحسب المتحدث في المقطع المرئي الذي عرضته صفحة الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الليبي، فإن الطائرة التي تم الاستيلاء عليها سليمة، ووجد بها تسجيل مرئي لمجموعة من الميليشيات تحاول تسجيل مقطع تعبوي لإظهاره كقصف بالهاون على قوات الجيش.

كما يوضح المقطع وجود صحفي برفقة المجموعة يحمل كاميرا وكذلك بندقية، فيما أشار التقرير المرافق للصور إلى أن قوات الجيش التابعة للكتيبة 128 تعاملت بعد فحص المقاطع بالطائرة مع الموقع وتم تدميره بشكل تام بواسطة مدفعية الميدان.

وتشهد غالبية المحاور في العاصمة الليبية هدوءًا بشكل عام، حيث تحتفظ قوات الجانبين بمواقعها السابقة، لكن الهدوء تقطعه غارات للجيش الليبي على بعض التمركزات للميليشيات ببعض المحاور.