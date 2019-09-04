محدث.."داو جونز" يرتفع 230 نقطة بالختام مع هدوء التوترات السياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 230 نقطة مع هدوء التوترات السياسية وبعد بيانات اقتصادية.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" مع ارتفاع سهما "إنتل" و"ميكرون" بنحو 5 بالمائة.

وهدأت التوترات السياسية بعدما أعلنت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونج سحب مشروع قانون تسليم المجرمين كاملاً، في خطوة من شأنها أن تقلل من الاحتجاجات الشعبية التي استمرت لأشهر.

ودفع هذا القرار أسهم هونج كونح للارتفاع بأكثر من 4 بالمائة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وكان بعض المستثمرين يتخوفون من أن استمرار الاحتجاجات في هونج كونج قد يعرقل عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي التطورات السياسية، نجح البرلمان البريطاني في تمرير تشريع يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى في 3 أشهر لتتوالي البيانات الإيجابية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد أن تحول النشاط الصناعي للنمو مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر.

فيما تراجع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 26355 نقطة، رابحاَ 237 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 2937 نقطة، وزاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 7976 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 98.458.