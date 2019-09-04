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"أنصار الله": كسرنا زحف الجيش اليمني... وتم قتل وإصابة عشرات من المهاجمين

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© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري أن الجيش اليمني نفذ زحفاً بمشاركة طيران التحالف الحربي والاستطلاعي، جنوب حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن "أنصار الله" تمكنت من كسر زحف الجيش، مؤكداً مقتل وإصابة العشرات من المهاجمين خلال المواجهات وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم.

في السياق، شنت "أنصار الله" عمليتي إغارة على مواقع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ووفقاً لـ"المسيرة" ألحقت العمليتان خسائر بالجيش واغتنمت "أنصار الله" خلالهما أسلحة.

إلى ذلك، جدد طيران التحالف قصف محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً بـ9 غارات مديرية حرض، حسب "أنصار الله".

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق اليوم، إعطاب دبابة وآليتين محملتين بعناصر من "أنصار الله" ومقتل من عليهما إثر قصفها بصواريخ موجهة في مدينة حرض، مشيراً إلى استهداف طيران التحالف دبابة أخرى للجماعة في المدينة ذاتها.

SputnikNews

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