هونور تعلن عن هاتف Honor Play 3

أعلنت علامة (هونور) Honor التجارية – التابعة لشركة هواوي – اليوم الأربعاء عن هاتف ذكي جديد باسم (هونور بلاي 3) Honor Play 3، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن هاتف (هونور 20إس) Honor 20S، وهما يقدمان التصميم ذاته تقريبًا، ولكن مع اختلاف في المواصفات.

وعلى غرار (هونور 20إس)؛ يمتاز (هونور بلاي 3) بأنه يقدم ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ضمن الشاشة. كما يمتاز بأن الكاميرا الرئيسية الخلفية تأتي بدقة 48 ميجابكسل.

ويضم هاتف (هونور بلاي 3) معالج (كيرين 710إف) Kirin 710F مع معالج الرسوميات (مالي-جي51 إم بي 4) Mali-G51 MP4، ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويأتي (هونور بلاي 3) مع ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الثانية التي تصور بزاوية 120 درجة وفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3.

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ويمتاز الهاتف بكاميرته الأمامية الواقعة ضمن الشاشة، وهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD وبقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل.

وبالنظر إلى هذه المواصفات، يبدو أن أقل من (هونور 20إس)، ولكنه من ناحية البطارية يتفوق عليه، إذ تبلغ سعة بطاريته 4,000 ميلي أمبير/ساعة مقارنة بسعة 3,750 ميلي أمبيرًا/ ساعة. وتدعم بطاريته الشحن السريع باستطاعة 10 واط.

وتقول هونور: إن هاتف (هونور بلاي 3) مقاوم للماء، ولكن في مواصفات الهاتف يظهر أنه يدعم معيار IP5x ما يعني أنه مقاوم للغبار. والهاتف متاح بثلاثة خيارات لونية: الأسود، والأزرق، والوردي.

وتعتزم هونور طرح طراز 4 جيجابايت + 64 جيجابايت بسعر يعادل 140 دولارًا أمريكيًا، وطرازي: 6 جيجابايت + 64 جيجابايت، و4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا. هذا؛ وسوف يبدأ فتح باب الطلب المسبق على الهاتف في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الشحن في 17 من الشهر.