ترامب: داو جونز كان سيرتفع 10آلاف نقطة بدون الحرب التجارية

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إن حربه التجارية مع الصين أضرت بأداء سوق الأسهم الأمريكي، لكن كان عليه مواجهة الممارسات الاقتصادية التي تضر بالولايات المتحدة.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "دعني أخبرك، إذا كنت لا أريد أن أفعل شيئًا مع الصين فسوف ترتفع سوق الأسهم بمقدار 10 آلاف نقطة مما هو عليه الآن ولكن نحن مضطرون لفعل ذلك".

وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة إلى 26329 نقطة.

زاد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لحث بكين على استئناف المحادثات حول صفقة تجارية بعيدة المدى.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنرى ما سيحدث، إذا كان الصينيون يرغبون في عقد صفقة فسيقومون بعقد صفقة، وإذا كانوا لا يرغبون، فهذا جيد".

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن مؤشر "داو جونز" كان سيكون أعلى بمقدار 10آلاف نقطة إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة العام الماضي.