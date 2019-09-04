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محمد بن زايد: الإمارات والسعودية "شراكة الخندق الواحد"

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محمد بن زايد: الإمارات والسعودية "شراكة الخندق الواحد" محمد بن زايد: الإمارات والسعودية "شراكة الخندق الواحد"

أبوظبي - مباشر: قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علاقة الإمارات والسعودية تمثل "شراكة الخندق الواحد".

وغرد محمد بن زايد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

جاء ذلك خلال افتتاح محمد بن زايد حديقة شهداء حرس الرئاسة، وفقاً لتغريدته.

وتابع ولي عهد أبوظبي في تغريدة منفصلة: "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة... خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

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