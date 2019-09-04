وسط شكاوى إسرائيلية… أمريكا تتخذ خطوة جديدة في القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن السفارة الأمريكية في القدس بدأت تشييد جدار يحيط بفنائها، يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار في مقرها الجديد.

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وأفادت الصحيفة العبرية بأنه تمت الموافقة من قبل على إقامة جدار بارتفاع 3.2 أمتار عند افتتاح السفارة، لكن تم السماح من جديد برفع الجدار المحيط بمبنى السفارة ليصل إلى 5.8 أمتار.

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل الموافقة على رفع الجدار حول السفارة، فإن السكان في الحي الذي أقيم فيه مقر السفارة الأمريكية في القدس، يشتكون من أن الجدار يمنعهم من رؤية المناظر الطبيعية التي تشكل جزءا من حياتهم بمدينة القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الإسرائيليين القاطنين بالقرب من مبنى السفارة توجهوا بخطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكذلك للسفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، لمطالبتهما بالتراجع عن هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن وزير المالية، موشيه كحلون، قد سبق وأن وقع أمر برفع جدار السفارة الأمريكية، بدعوى أغراض أمنية كجزء من تنفيذ تعليمات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها مسبقا، ومن بينها تشييد شارع خاص بالسفارة.