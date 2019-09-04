البرلمان البريطاني يصوت لصالح تشريع يمنع البريكست دون اتفاق

مباشر: صوت البرلمان البريطاني لصالح تشريع بمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في هزيمة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تعهد بإتمام البريكست سواءً بصفقة أو بدون.

ووافق أعضاء البرلمان بأغلبية 327 صوتاً على التشريع الذي يمنع البريكست بدون صفقة مقابل 299 عضواً رفض ذلك في القراءة الثالثة والأخيرة.

وبعد اعتماده من مجلس العموم، فإن مشروع القانون الذي يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يذهب الآن إلى مجلس اللوردات.

ويتمتع المجلس الأعلى غير المنتخب في برلمان المملكة المتحدة بسلطات محدودة حيث يمكنه إما تمرير التشريع كما هو أو إعادته إلى مجلس العموم مع التعديلات.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات مبكرة في منتصف الشهر المقبل مع سعي البرلمان إلى منع البريكست بدون اتفاق.

ذكر رئيس الوزراء البريطاني أن استراتيجيته هي الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1.1 بالمائة إلى 1.2220 دولار.