تغيران بحصص كبار ملاك السوق السعودي
الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغيران بحصص كبار الملاك ممن يملكون 5 بالمائة فأكثر خلال تسوية تعاملات جلسة الاثنين الموافق 2 سبتمبر/أيلول الجاري.
ورفعت اتفاقية مبادلة حصتها في مجموعة أسترا الصناعية بنسبة 0.03 بالمائة، لتسجل مستوى 5.01 بالمائة، فيما خفضت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية حصتها بصندوق سدكو كابيتال ريت بمقدار 0.04 بالمائة، عند مستوى 5.08 بالمائة.
وجاءت التغيرات على النحو التالي:
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