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الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة

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الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة

مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متعدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

وأضاف الفيدرالي عبر تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم الأربعاء، أن غالبية المناطق لا تزال متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

كما أبلغت معظم المناطق عن تقارير مختلطة بشأن الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من نمو مبيعات السيارات بوتيرة متواضعة.

وأوضح التقرير أن العديد من الولايات الأمريكية أظهرت انخفاض نشاط التصنيع بشكل طفيف عن التقرير السابق، كما ظلت الظروف الزراعية ضعيفة نتيجة للظروف الجوية غير المواتية وانخفاض السلع الأساسية، والشكوك المتعلقة بالتجارة.

وأبلغت المجالس الفيدرالية أن التوظيف نما بوتيرة معتدلة على غرار التقارير السابقة، فيما زادت الأجور بوتيرة من متواضعة إلى معتدلة.

وأظهر التقرير زيادة متواضعة في الأسعار حيث أبلغت معظم المناطق عن تأثير متباين للتعريفات الجمركية.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 98.456.

مباشر (اقتصاد)

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