أخبار عاجلة

عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 4% في أكبر صعود يومي بشهرين

Google+ Print
محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 4% في أكبر صعود يومي بشهرين محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 4% في أكبر صعود يومي بشهرين

مباشر: عززت النفط من مكاسبها لأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم بيانات صينية إيجابية، لتسجل أكبر مكاسب يومية في نحو شهرين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الخدمي في الصين ارتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر، وهو ما يعني إشارة جيدة بشأن أداء ثاني أكبر حول العالم.

وكانت أسعار الذهب الأسود تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية على خلفية المخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على الخام.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الخميس.

وكان مسح أجرته وكالة رويترز، أظهر بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 4.3 بالمائة ليصعد إلى 56.26 دولار للبرميل مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ 10 يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.5 بالمائة ليسجل 60.89 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

اليوم - اليوم يناقش الأثار الجانبية لإنشاء 4 مناطق تكنولوجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية

اليوم - اليوم يناقش الأثار الجانبية لإنشاء 4 مناطق تكنولوجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية

النائب محمد إسماعيل: بعض الأسر اضطرت لسفر أبنائها للدراسة في الخارج بسبب أسعار التعليم الخاص بمصر

النائب محمد إسماعيل: بعض الأسر اضطرت لسفر أبنائها للدراسة في الخارج بسبب أسعار التعليم الخاص بمصر