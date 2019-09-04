محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 4% في أكبر صعود يومي بشهرين

مباشر: عززت أسعار النفط من مكاسبها لأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم بيانات صينية إيجابية، لتسجل أكبر مكاسب يومية في نحو شهرين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الخدمي في الصين ارتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر، وهو ما يعني إشارة جيدة بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وكانت أسعار الذهب الأسود تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية على خلفية المخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على الخام.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الخميس.

وكان مسح أجرته وكالة رويترز، أظهر بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 4.3 بالمائة ليصعد إلى 56.26 دولار للبرميل مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ 10 يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.5 بالمائة ليسجل 60.89 دولار للبرميل.