العمل السعودية توقع مذكرة لتوطين 1400 وظيفة بمجال تشغيل المطارات

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وبرنامج "هدف" والشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتوطين 1400 وظيفة في تشغيل المطارات.

وقالت وزارة العمل في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم تهدف لدعم تدريب وتوظيف 1400 مواطن ومواطنة خلال العامين القادمين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول سـوق العمـل في نشاط تشغيل المطارات والخدمات الأرضية.

وبينت، أن ذلك يأتي في إطار استهداف رفع معدل التوطين في القطاع، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وحددت مذكرة التفاهم أجور الوظائف المستهدفة، حيث اشتملت على وظائف فنية مختلفة، بالإضافة لوظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع صندوق تنمية الموارد البشـــرية والشـــركة الســـعودية للخدمات الأرضية إلى توطين تلك الفرص، ووضـــع خطة تنفيذيـــة لتطبيقها والاســـتفادة من برامج الدعـــم المقدمة مـــن صنـــدوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

كما تهدف الوزارة من عقدها لهذه الاتفاقيات مع العديد من الجهات إلى توفير وظائف مســـتدامة، وتنمية مهـــارات القوى العاملة الســـعودية وحمايتها، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لتطويـــر معايير الجـــودة والاعتماد المهني للسعوديين بما يتلاءم مـــع احتياجـات سوق العمل وإيجاد بيئة عمل آمنـة وجاذبة فـي القطاع الخاـاص ورفع مســـتوى جـــودة الخدمـــات المقدمة.

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