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ريزر تعلن عن حواسيب ألعاب جديدة من سلسلة Blade Stealth

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ريزر تعلن عن حواسيب ألعاب جديدة من سلسلة Blade Stealth ريزر تعلن عن حواسيب ألعاب جديدة من سلسلة Blade Stealth

أعلنت شركة (ريزر) Razer اليوم الأربعاء عن إصدار عام 2019 من حواسيب الألعاب (بليد ستيلث) Blade Stealth، ويأتي بثلاثة طُرز تختلف عن بعضها في بعض المواصفات الداخلية، خاصةً فيما يتعلق بالمعالج وبطاقة الرسوميات.

وتشترك الطُرز الثلاثة بأنها تقدم شاشة مقاسها 13.3 بوصة، ولكنها تختلف في الدقة، إذ يقدم الطراز الأبيض Mercury White شاشة بدقة 1920×1080 بكسل، أما طراز Black FHD، فيقدم الدقة ذاتها، ولكن طراز Black 4K هو الأفضل بدقة 3480×2160 بكسل مع طبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس.

ويشترك الطراز الثاني والثالث بالمعالج ذاته: (إنتل كور آي7) Intel Core i7 باستطاعة 15 واطًا، أما الطراز الأول فيحتوي على المعالج ذاته ولكن باستطاعة 25 واطًا. وفيما يتعلق ببطاقة الرسوميات فيحتوي الطراز الأبيض على شريحة (إنتل إيريس بلس) Intel Iris Plus المدمجة، في حين يحتوي الطرازان الأسودان بطاقة رسوميات منفصلة من نوع (إنفيديا جي تي إكس 1650) Nvidia GTX 1650 مع ذاكرة 4 جيجابايت.

ويقدم الطراز الأبيض قرص تخزين داخليًا من نوع SSD PCIe M.2 بسعة 256 جيجابايت، في حين يقدم الطرازان الآخران القرص ذاته، ولكن بسعة 512 جيجابايت. هذا؛ وتشترك الطُرز الثلاثة بأنها تقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 16 جيجابايت، وبطارية باستطاعة 53.1 واط/ ساعة.

وتحتوي الطرز الثلاثة على منفذ (ثندربولت 3) Thunderbolt 3، ومنفذ (يو إس بي 3.1 الجيل الثاني) USB 3.1 Gen 2، ومنفذي USB 3.1. ويزن الطراز الأول الأبيض نحو 1.35 كيلوجرام، في حين يزن الطرازان الآخران: 1.41 كيلوجرام، و1.47 كيلوجرام؛ على التوالي.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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