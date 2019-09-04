الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة

مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متواضعة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

وأضاف الفيدرالي عبر تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم الأربعاء، أن غالبية المناطق لا تزال متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

كما أبلغت معظم المناطق عن تقارير مختلطة بشأن الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من نمو مبيعات السيارات بوتيرة متواضعة.

وأوضح التقرير أن العديد من الولايات الأمريكية أظهرت انخفاض نشاط التصنيع بشكل طفيف عن التقرير السابق، كما ظلت الظروف الزراعية ضعيفة نتيجة للظروف الجوية غير المواتية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والشكوك المتعلقة بالتجارة.

وأبلغت المجالس الفيدرالية أن التوظيف نما بوتيرة متواضعة على غرار التقارير السابقة، فيما زادت الأجور بوتيرة من متواضعة إلى معتدلة.

وأظهر التقرير زيادة متواضعة في الأسعار حيث أبلغت معظم المناطق عن تأثير متباين للتعريفات الجمركية.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 98.456.