أخبار عاجلة

عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تركيا: سنستقبل أي موجة نزوح من إدلب السورية خارج الحدود

Google+ Print

أفادت وكالة "الأناضول"أن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتقلي، أكد أن استراتيجية بلاده الأساسية هي استقبال أي موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب السورية، خارج حدودها.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH

وأكد تشاتقلي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، أن "بلاده تبذل جهودًا حثيثة للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية أكبر، وحل المشكلة في تلك المنطقة باستخدام جميع الأدوات وعلى مختلف المستويات".

وبحسب الوكالة، نوه المسؤول التركي، إلى: " ضرورة ألا يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المأساة الإنسانية في إدلب، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن: "المؤسسات التركية المعنية قامت باستعداداتها ووضعت خططها للتعامل مع موجات الهجرة المحتملة، وهي تدرك مدى جدية الوضع في المنطقة".

وتابع: "استراتيجيتنا الأساسية هي استقبال أي موجة هجرة جديدة خارج حدودنا في جميع الظروف، واستعدادات وحداتنا المعنية هي أيضًا في هذا الاتجاه".

ولفت إلى أن تركيا تأمل ألا تحدث موجة نزوح جديدة وألا يتضرر مزيدا من الناس، وأن يتم إيجاد حل مناسب ويتحقق الاستقرار في المنطقة خلال أقرب وقت.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة