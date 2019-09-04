محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع خسائر الدولار

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعميق الدولار خسائره وسط ترقب تطورات سياسية واقتصادية عالمية.

ونجح المعدن النفيس في محو خسائره المسجلة في بداية التعاملات والتي وصلت إلى 10 دولارات، مستفيداً من هبوط قوي للدولار الأمريكي وتزايد المخاوف حيال الوضع السياسي في المملكة المتحدة.

ويتجه البرلمان البريطاني لإقرار تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في الوقت الذي هدد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون بطلب عقد انتخابات مبكرة حال إقرار هذا التشريع.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 2.7 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي.

وكان الذهب قد حقق مكاسب قوية بالأمس تجاوزت 26 دولاراً، على خلفية المخاوف البارزة من حدوث ركود اقتصادي عالمي وخاصةً بعدما انكمش النشاط الصناعي الأمريكي للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال شهر أغسطس/آب.

وفي ظل عدم التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المستثمرين لا يزالون قلقين حيال التطورات التجارية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة عند 1560.40 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى 1542.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.6 بالمائة عند 1556.64 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 98.456.