"جي.بي.مورجان" يعتزم ضم الصين لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة

مباشر: قال بنك "جي.بي.مورجان" إنه سيبدأ عملية إدراج تدريجي للديون الحكومية الصينية في مؤشراته للأسواق الناشئة، ما قد يؤدي إلى تدفق خارجي جديد إلى ثاني أكبر سوق سندات في العالم.

وأضاف البنك الأمريكي في بيان اليوم الأربعاء إنه سيتم تحديد وزن السندات الصينية بنسبة 10 بالمائة من المؤشرات العالمية المتعددة والمحددة "إي.إم، جي.بي.أي".

وأشار البنك إلى أن عملية الإدراج ستبدأ في 28 فبراير/شباط 2020 وسوف سيتسغرق هذا 10 أشهر مع إضافة 1 بالمائة شهرياً.

وقد قدر محللو "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى نحو 3 مليارات دولار من التدفقات إلى سوق السندات الصينية شهرياً.

ويتتبع مؤشر جي.بي.مورجان للسندات العالمية حوالي 202 مليار دولار من الأصول.

